El Club Punta Chacra sueña en grande y apunta a la Liga Cañadense de Fútbol

El club Punta Chacra continúa avanzando con un proyecto ambicioso que tiene como meta dar el salto al fútbol regional y sumarse a la Liga Cañadense de Fútbol. La intención de la institución es comenzar a competir durante la presente temporada, dando un paso clave en su proceso de crecimiento deportivo.

Según indicaron desde la entidad, la idea inicial es participar con cuatro categorías, combinando divisiones juveniles e infantiles, aunque el esquema podría ampliarse si durante febrero se incorporan más jugadores y se logra completar nuevas categorías. El objetivo es claro: brindar un espacio competitivo a los chicos que se vienen formando en el club y que demandan desafíos mayores.

Para concretar el ingreso, Punta Chacra deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Liga, entre ellos la realización de obras en su cancha de once. En ese sentido, la dirigencia ya se encuentra trabajando para adecuar las instalaciones y llegar en condiciones a los plazos previstos. “Todo dependerá de que podamos cumplir con lo solicitado, pero estamos enfocados en poder participar este mismo año”, manifestaron.

La institución, que en marzo celebrará su décimo aniversario, se consolidó en los últimos años como un club en pleno crecimiento, con una fuerte impronta formativa y una amplia oferta deportiva que trasciende al fútbol. Ese recorrido es el que hoy impulsa a dar un nuevo paso y medir fuerzas en una de las ligas más competitivas de la región.

De confirmarse su incorporación, Punta Chacra se convertirá en el cuarto club de Roldán en integrar la Liga Cañadense, fortaleciendo la presencia de la ciudad en el ámbito regional y abriendo una nueva etapa en la historia deportiva de la institución.