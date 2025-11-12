Reunión en Provincia por obras públicas para Roldán: de qué hablaron Alustiza y Escalante con Enrico

El intendente interino Carlos Alustiza y Daniel Escalante mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, y la diputada provincial Silvana Di Stefano. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Santa Fe y tuvo como eje central el balance de la obra pública ejecutada en la ciudad, la evaluación de los proyectos actualmente en ejecución y la planificación de nuevas obras de infraestructura necesarias para el desarrollo urbano de Roldán.

Del encuentro también participó el subsecretario de Planeamiento y Urbanismo, Leandro Milocco, quien presentó ante el ministro los aspectos técnicos de los proyectos municipales.

Los mandatarios locales calificaron la reunión como muy positiva y destacaron la predisposición del Ministerio de Obras Públicas para continuar trabajando de manera coordinada. “Se continuará avanzando junto a los equipos técnicos del ministerio para ajustar los detalles de los proyectos y confiamos que pronto habrá novedades concretas para nuestra ciudad”, expresaron Escalante y Alustiza tras la reunión.

¿De qué podrían tratarse esas novedades?: obras de infraestructura e iluminación para la A012 en el tramo que atraviesa la ciudad, una obra por demás de demandada por el gobierno local que hasta el momento no ha encontrado respuestas concretas.

Sin embargo, de la mano de la intención de la Provincia de tomar algunas rutas nacionales que el gobierno de Milei tiene en abandono, las obras tan esperadas podrían llegar, aun sin plazo concreto.

Desde principios de años el ministro Enrico viene reclamando ante autoridades nacionales la reparación de tramos concretos de rutas nacionales y denunciando abandono por parte del Estado Nacional. La A012 es justamente una de las rutas que el funcionario siempre menciona como prioritarias en la agenda.