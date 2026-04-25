Sacá la camperón y la bufanda: se viene un domingo con lluvia y frío polar

Según el Servicio Meterelogico Nacioanal anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas para Roldán y la región, con la llegada de una masa de aire frío que comenzará a sentirse con fuerza a partir del domingo. El fenómeno estará acompañado por inestabilidad previa y un marcado descenso térmico que impactará de lleno en el inicio de la próxima semana.

Durante el sábado, se prevén condiciones propicias para el desarrollo de precipitaciones y tormentas aisladas, en un contexto de transición hacia un escenario más frío. Sin embargo, el punto de inflexión llegará el domingo, cuando desde el mediodía y durante las primeras horas de la tarde se registre un aumento en la intensidad del viento.

Según lo informado, se esperan ráfagas que podrían superar los 65 km/h, provenientes del sector sudoeste, lo que marcará el ingreso definitivo de la masa de aire frío. Este cambio provocará un descenso térmico notorio hacia la noche.

De cara al lunes, el panorama será aún más contundente: se perfila como el día más frío de la semana, con condiciones favorables para la formación de heladas, especialmente en zonas suburbanas y rurales.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada y seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante la jornada del domingo, cuando podrían ajustarse los detalles del fenómeno.