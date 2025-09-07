San Jerónimo: instituciones de la localidad se capacitaron en la utilización de desfibriladores automáticos

La localidad de San Jerónimo cuenta desde junio con Desfibriladores Externos Automáticos en las principales instituciones, una iniciativa llevada adelante desde la comuna para que la localidad se encuentre cardioprotegida.

Esta semana se llevó adelante una nueva capacitación para su utilización, que estuvo a cargo del Grupo Soporte Vital, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR.

“Continuamos dando nuevos pasos en lo que a salud pública se refiere. El primero fue la compra de aparatos por parte de la Comuna, que se donaron a escuelas y clubes. El segundo es facilitar, junto al SAMCo local, las capacitaciones con el objetivo de que las instituciones cuenten con personal preparado que pueda actuar con el mayor profesionalismo en caso de ser necesario», comentó la vicepresidenta comunal, Ana Belén Olmos.

El lugar elegido para llevar adelante la capacitación fue la Escuela N° 6053 Domingo Faustino Sarmiento, y participaron de la misma miembros de la institución, además de personal de Bomberos Voluntarios, Colegio Immanuel Kant, SAMCo, Escuela N° 603 Dr. Alberto Brambilla, y del Jardín de infantes N° 258 «Colonias San Jerónimo».

En el Día del Árbol, se brindó una charla sobre ambiente y arbolado en la escuela primaria

La comuna de la localidad vecina a Roldán llevó adelante una actividad junto a los alumnos de Escuela N° 6053 Domingo Faustino Sarmiento, con el fin de promover el cuidado del ambiente en el marco de la conmemoración del Día del Árbol.

La actividad, que incluyó una charla sobre arbolado a cargo de la Ing. Alicia Aparacio, también sumó la plantación de un lapacho en el patio de la institución, con el fin de resaltar la importancia y el compromiso que todos debemos tener en cuidar el ambiente y los árboles.

Esta acción se suma a la campaña para promover la plantación de árboles en la localidad, con el compromiso de los vecinos, en la que se anotaron más de 30 personas solicitando ejemplares para agregar frente a sus propiedades, siempre con el compromiso de cuidar de los mismos.