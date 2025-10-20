San Jerónimo: la comuna inauguró el Museo Digital de la Aviación con una gran fiesta

La comuna de San jerónimo Sud celebró la primera Fiesta de la Aviación Civil, un evento que conmemora una fecha histórica para el país, en lo que se considera el primer vuelo de un avión civil integralmente construido en Argentina.

“Con esta celebración, recordamos a quienes hicieron historia y pusieron a nuestro pueblo bien en alto, un evento cultural para seguir haciendo grande la historia de San Jerónimo Sud”, comentó la vicepresidenta comunal, Ana Belén Olmos.

En 1911, los Hermanos Delagyue dieron origen al primer avión construido íntegramente en Argentina, y con su vuelo trazaron una hazaña que marcó la historia de la localidad del departamento San Lorenzo y abrió el mundo de la aviación civil.

Durante la fiesta, realizada en los espacios verdes del ferrocarril, los vecinos pudieron disfrutar de música en vivo, espectáculos, feriantes, y un área de juegos para niño, los interesados también tuvieron la oportunidad de recrearse con un lugar destinado especialmente al aeromodelismo, y en el moderno museo digital de la aviación, el cual abrió sus puertas el mismo día en las instalaciones con las que cuenta la comuna en la estación del ferrocarril.

Del multitudinario evento participaron las diputadas Silvana Di Stéfano y Melina Giorgi, como también el Secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio.