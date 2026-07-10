San Jerónimo: múltiples actividades libres y gratuitas para disfrutar las vacaciones de invierno

La comuna de San Jerónimo propone distintas actividades con temáticas mundialistas, para que todos puedan disfrutar de las vacaciones de invierno en la localidad.

Con talleres de arte y diseño, juegos deportivos, eventos recreativos y muchos premios sorpresas para los asistentes, la localidad vecina a Roldán cuenta con un abanico de opciones para disfrutar el receso estudiantil.

«Durante dos semanas, los más chicos podrán disfrutar junto a amigos y familiares, de manera libre y gratuita, de múltiples eventos para divertirse y pasar unas vacaciones distintas en San Jerónimo», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Desde la comuna ya publicaron en sus redes sociales los días y horarios de las actividades, que comenzaron el lunes 6 con Talleres Mundialistas en el Salón Marta Weihmuller. Este viernes 10 habrá actividades en Plaza Sarmiento para vivir el Mundial de fútbol, con sorteos, maquillaje artístico, sección de fotos y un corte o peinado por un alimento no perecedero.

En tanto, el 14 en Plaza Sarmiento, los vecinos se volverán a encontrar para disfrutar de una Calle Recreativa Mundialista, donde a partir de las 14hs en bicicleta, patines, y con muchas ganas de divertirse, concluirán las actividades de las vacaciones de invierno con una jornada cargada de regalos.

«Con diferentes actividades y juegos, las vacaciones se transforman en un momento único en nuestro pueblo», concluyó Olmos.