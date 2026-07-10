Para apropiarse de las paredes con el arte: comienza en Roldán un seminario de muralismo callejero

El arte callejero ha conquistado diferentes espacios públicos en Roldán, con pinturas de diferentes temáticas. Ahora, llega un seminario de iniciación en muralismo que propone crear obras con una estética propia y personal. El taller se enfoca en que los alumnos construyan su propia identidad artística y tendrá lugar los sábados 11 y 18 de julio. Las inscripciones ya están abiertas.

“Queremos que cada uno conozca las técnicas básicas y los materiales adecuados para adueñarse de las paredes, que se lleven todas las herramientas necesarias para desarrollar su arte con total autonomía y criterio propio”, describió el profesor Jorge Molina. “No seguimos modas pasajeras, nos enfocamos en el conocimiento y la práctica”, destacó sobre la realización del curso.

El seminario tiene pintura y materiales básicos incluidos, y mezclará el ejercicio del muralismo junto a la reflexión grupal. “Buscamos promover las experiencias plásticas que dejen de lado la copia y favorezcan la expresión más genuina. Acá vas a aprender a diferenciar entre una búsqueda auténtica y una simple reproducción de moda”, señaló. Para anotarse, contactar al 3412024324.