San Lorenzo lanza la pretemporada 2026 y abre convocatoria a niños y jóvenes

El club San Lorenzo de Roldán anunció la realización de pruebas abiertas para su fútbol juvenil, en el marco de un proyecto integral que apunta a fortalecer la formación deportiva desde edades tempranas. La convocatoria tendrá lugar el jueves 22, en la sede de la institución, y está dirigida a jóvenes nacidos entre 2009 y 2014.

Las pruebas se desarrollarán en distintos horarios según la categoría: los nacidos en 2013 y 2014 entrenarán a las 18.00, los de 2012 y 2011 lo harán a las 19.00, mientras que los de 2010 y 2009 cerrarán la jornada a las 20.00. Desde la entidad destacaron que el trabajo estará a cargo de profesionales, con foco en el crecimiento técnico, físico y formativo de cada jugador.

Además, se informó que el lunes 26 de enero comenzará la pretemporada juvenil, con entrenamientos de lunes a viernes a las 19.00 en la sede del club. En paralelo, San Lorenzo ya proyecta el inicio del fútbol infantil: será el lunes 9 de febrero para las categorías 2015 a 2020, y en los próximos días se brindará información detallada sobre horarios y organización.

Para quienes deseen ampliar información o realizar consultas, el club dispuso el contacto 341 6031247. Desde la institución invitaron a las familias de la ciudad y la región a acercarse y ser parte de “un San Lorenzo totalmente renovado”, con puertas abiertas para nuevos talentos y una propuesta de formación sostenida en el tiempo.