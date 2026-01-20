Deportes

San Lorenzo lanza la pretemporada 2026 y abre convocatoria a niños y jóvenes

El club convoca a chicos y chicas nacidos entre 2009 y 2014 para sumarse a un proyecto deportivo renovado, con formación profesional y continuidad durante todo el año.

20 DE enero DE 2026

El club San Lorenzo de Roldán anunció la realización de pruebas abiertas para su fútbol juvenil, en el marco de un proyecto integral que apunta a fortalecer la formación deportiva desde edades tempranas. La convocatoria tendrá lugar el jueves 22, en la sede de la institución, y está dirigida a jóvenes nacidos entre 2009 y 2014.

Las pruebas se desarrollarán en distintos horarios según la categoría: los nacidos en 2013 y 2014 entrenarán a las 18.00, los de 2012 y 2011 lo harán a las 19.00, mientras que los de 2010 y 2009 cerrarán la jornada a las 20.00. Desde la entidad destacaron que el trabajo estará a cargo de profesionales, con foco en el crecimiento técnico, físico y formativo de cada jugador.

Además, se informó que el lunes 26 de enero comenzará la pretemporada juvenil, con entrenamientos de lunes a viernes a las 19.00 en la sede del club. En paralelo, San Lorenzo ya proyecta el inicio del fútbol infantil: será el lunes 9 de febrero para las categorías 2015 a 2020, y en los próximos días se brindará información detallada sobre horarios y organización.

Para quienes deseen ampliar información o realizar consultas, el club dispuso el contacto 341 6031247. Desde la institución invitaron a las familias de la ciudad y la región a acercarse y ser parte de “un San Lorenzo totalmente renovado”, con puertas abiertas para nuevos talentos y una propuesta de formación sostenida en el tiempo.

