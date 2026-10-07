Santa Fe definió el calendario electoral 2027: qué se cocina en el tablero político de Roldán

Santa Fe ya tiene definido su calendario electoral para 2027. El cierre de listas será el 12 de febrero, las elecciones primarias se realizarán el domingo 18 de abril y los comicios generales tendrán lugar el 13 de junio, datos que empiezan a marcar también el pulso local.

El esquema contempla además el 12 de febrero como fecha límite para la presentación de listas de candidatos. La convocatoria oficial deberá formalizarse mediante un decreto del gobernador, previsto para diciembre.

La intención de separar los comicios provinciales de los nacionales, previstos para octubre, también configura un escenario en el que las diferentes fuerzas políticas deberán organizar sus propias estrategias electorales. En Roldán, la próxima contienda tendrá un objetivo concreto: la renovación de tres bancas del Concejo Municipal. A diferencia de 2025, cuando también se eligió intendente, en 2027 la disputa estará centrada exclusivamente en la representación legislativa local.

Con el calendario en el horizonte, los distintos espacios políticos de la ciudad empiezan a transitar una etapa de conversaciones, posibles acuerdos y definiciones sobre quiénes encabezarán sus listas. Para confirmaciones falta una eternidad, pero hay algunos movimientos que empiezan a asomar.

Pedretti tiene todas las fichas para volver a representar al peronismo

El ex intendente y actual concejal José María Pedretti continúa siendo una de las principales referencias del peronismo local y sin dudas será una figura central en la discusión sobre el armado electoral de su espacio.

Después de no competir por la Intendencia en 2025, el edil es aliado político del senador Armando Traferri, quien se encuentra tejiendo una de las principales alianzas de ese sector político en la provincia y que tiene al empresario Federico Pucciariello como figura.

En ese entramado -en el cual sólo el sector de Omar Perotti queda afuera por el momento-, el senador del departamento San Lorenzo va a necesitar de la mayor cantidad de adhesiones, y en Roldán quien más representatividad puede darle es Pedretti. Con esa lectura sobre la mesa, puede pensarse en que el exintendente encabezará una lista, aunque quizás no sea la única.

Ese llamado a la unidad que Traferri hizo a nivel provincial se traspoló a Roldán y hace poco hubo una reunión de la cual participaron varios referentes pero también hubo ausencias. De esas ausencias puede esperarse una (o quizás más) listas que compitan en las internas.

Unidos: equipo que gana no se toca

En el oficialismo, Carlos Alustiza aparece como candidato cantado a renovar por otros cuatro años su banca. Actual presidente del Concejo Municipal y con experiencia al frente del Ejecutivo durante la licencia de Daniel Escalante, su participación en el armado electoral será parte de las definiciones clave de Unidos.

El espacio deberá resolver cómo organizará su propuesta para 2027 y si buscará una lista de consenso o habilitará una competencia interna entre sus distintos sectores. De hecho, hace varios meses comenzaron charlas con el socialismo, espacio que tiene armado propio en la ciudad.

Alustiza tiene una imagen positiva alta y eso en el oficialismo piensan capitalizarlo. Presente en casi todos los actos oficiales y nombre que suena ya desde hace tiempo para suceder a Escalante, es casi un número puesto. En cuanto al segundo nombre de la lista, también los dardos apuntan a Carina Ziraldo, de modo que la fórmula se repetiría respecto a la presentada en 2023.

Otra ficha en este armado es la que jugará el propio Escalante. Sin nombres oficializados para la senaduría departamental, el del actual intendente es uno de los que suena. De hecho, en sus última declaraciones públicas apuntando directamente a Traferri y subiéndolo al ring, dejó entrever esas intenciones.

La Libertad Avanza, entre la lista propia o subirse a otro espacio

La Libertad Avanza también tendrá que definir su estrategia local. Después de haber presentado una propuesta propia en las elecciones de 2025, el interrogante es si el espacio volverá a competir con una lista propia para el Concejo y quiénes podrían encabezar esa alternativa.

El armado libertario podría tener incidencia en la configuración general de la elección, tanto por su representación legislativa como por su capacidad de convocar a nuevos referentes.

Por ahora, no hay definiciones públicas que permitan anticipar nombres confirmados para 2027.