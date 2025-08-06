Santa Fe en Movimiento: los roldanenses que buscarán representar a la provincia en los Juegos Nacionales

Más de 2.750 deportistas de todas las edades, oriundos de los 19 departamentos de la provincia, serán protagonistas desde este miércoles en las nuevas instancias de Santa Fe en Movimiento. Tras un intenso primer semestre en el que las instancias departamentales congregaron a 249 mil personas en torno a competencias y propuestas recreativas, ahora es el turno de la etapa provincial de esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe a través de los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación en la que se definirán los atletas de la delegación que defenderá la bandera de ‘La Invencible’ en los Juegos Nacionales.

Entre ellos, hay créditos roldanenses:

#Carlos Castellano, de la colonia de adultos mayores clasificó en la disciplina de sapo y participará el sábado 9 en Santa Fe.

#Mirella Lozano, (bala), Tiziano Buschel ( 80 metros llanos) y Santino Vetancourt (salto largo), participan los días 6 y 7 de agosto en Atletismo, en el provincial en Rosario.

#Ciro Leonel Pluss, Felipe Benjamin Moreyra e Ignacio Ibañez clasificaron en freestyle al provincial en Rafaela que tendrá lugar los días 20 y 21 de agosto.

Durante todas sus instancias, Santa Fe en Movimiento desarrolló propuestas en atletismo convencional y adaptado, básquet 3×3, futsal, fútbol mixto, handball, natación adaptada, vóley, tenis de mesa convencional y adaptado, rugby, hockey 7, bádminton, freestyle, vóley playa, handball de playa y vóley sentado.

El programa, que ya avanzó en la realización de 9 encuentros regionales juveniles y 8 regionales de Jugadas Mayores, continuará durante agosto con 5 encuentros provinciales. Esta etapa se llevará en Rosario, Santa Fe y Rafaela y contará con la participación de 2.750 deportistas de los 19 departamentos que superaron las mencionadas instancias locales y departamentales.