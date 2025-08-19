La Región

Se inundó la ruta 33 ente Pujato y la A012 y hay desvíos de tránsito

Hay operativos para desviar el tránsito hacia diferentes vías. Se espera que este miércoles se pueda habilitar nuevamente.

19 DE agosto DE 2025

Vialidad Nacional informó que debido a las copiosas lluvias registradas y el anegamiento de la calzada de la Ruta Nacional 33 se determinó el cierre preventivo a la circulación para todo tipo de vehículos entre Pujato y el empalme con RN A012.

Los desvíos, operados con la colaboración de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se mantienen en Casilda, mano a Rosario, por RP 26 hacia la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9).

Desde Zavalla, por RN 33, el tránsito mano a Casilda es desviado por RN A012 hacia la Autopista Rosario – Córdoba (RN 9). Quienes deseen retomar RN 33 deben tomar en Carcarañá por RP 26 hacia Casilda.

Desde Vialidad Nacional y la APSV se evalúan las condiciones de la calzada para una posible habilitación durante mañana miércoles

