Se inundó la ruta 33 ente Pujato y la A012 y hay desvíos de tránsito

Vialidad Nacional informó que debido a las copiosas lluvias registradas y el anegamiento de la calzada de la Ruta Nacional 33 se determinó el cierre preventivo a la circulación para todo tipo de vehículos entre Pujato y el empalme con RN A012.

Los desvíos, operados con la colaboración de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se mantienen en Casilda, mano a Rosario, por RP 26 hacia la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9).

Desde Zavalla, por RN 33, el tránsito mano a Casilda es desviado por RN A012 hacia la Autopista Rosario – Córdoba (RN 9). Quienes deseen retomar RN 33 deben tomar en Carcarañá por RP 26 hacia Casilda.

Desde Vialidad Nacional y la APSV se evalúan las condiciones de la calzada para una posible habilitación durante mañana miércoles