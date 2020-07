Se viene el Hot Sale: cinco tips para hacer una compra online

El 27, 28 y 29 de Julio se lleva a cabo una nueva edición del Hot Sale y el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico pronostica picos de ventas y aumento del consumo generalizado a causa de la pandemia (según las estadísticas las ventas en el mercado aumentaron un 20%, 30% e incluso un 50% en el 2019).

Todo esta creado para vendedores y, por supuesto, consumidores. Para incentivar las ventas online y para introducir confianza en los medios de pago virtuales. Mientras de un lado se gozan de super descuentos los empresarios pueden vender stock para volver a renovar.

¿Por qué el Hot Sale marca tendencia? Los mejores descuentos, promociones y rebajas serán expuestos durante tres días a través del portal web y participan las mejores y mas reconocidas marcas del país.

Desde El Roldanense compartimos una guía con cinco tips que te ayudarán a hacer una compra de manera correcta.

1. NO GASTES, INVERTÍ Para lograr esto tenemos que prever la compra, no ser compulsivos. Podemos pensar con anterioridad o planear nuestras necesidades para aprovechar al máximo las ofertas. De esta manera la compra se transforma en una inversión y no en un gasto.

2. COMPARAR PRECIOS Una vez sepas que necesitás o querés adquirir compará los beneficios que te ofrecen las diferentes marcas. Comparar no solamente precios también intereses, cuotas, beneficios y diferentes detalles que brindan las marcas.

3. RESEÑA DE LOS PRODUCTOS Si no sabés por donde comenzar o como elegir entre tantos productos, marcas o páginas te recomendamos buscar reseñas o testeos para tener una decisión más imparcial. En youtube hay miles de videos con testeos y opiniones de diferentes rubros.

4. Te recomendamos ingresar al sitio web de las marcas que forman parte del Hot Sale para ver con anterioridad el VERDADERO precio de lo que querés comprar y asi comparás si realmente estas ganando algún beneficio para tu billetera.

5. NEWSLETTER Podés registrarte en el sitio oficial de Hot Sale para que te envíen las ofertas con anterioridad y ser el primero en conocer donde comprar.

6. EXTRA! Recomendamos no caer en el puro marketing de las marcas. Antes de comprar es recomendable invertir en búsquedas porque puede suceder que los descuentos y promociones son puras mentiras.