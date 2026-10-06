Sonría lo estamos filmando: intentaron robar dos veces en la misma casa y quedaron retratados en las cámaras

Una familia del barrio Arrabal atraviesa momentos de preocupación luego de que desconocidos intentaran ingresar en dos oportunidades a su vivienda, situada en la zona de Jujuy y Las Heras. Ambos episodios quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la propiedad.

El primero de los intentos ocurrió durante la jornada del sábado. Posteriormente, en la madrugada de este martes, los sospechosos volvieron a merodear la casa. Según relató una de las personas damnificadas, alrededor de la 1.30 advirtieron movimientos sospechosos y dieron aviso a la Guardia Urbana de Roldán (GUR).

Horas más tarde, cerca de las 5, uno de los individuos regresó solo y se dirigió hacia la parte trasera del inmueble. Allí comenzó a patear violentamente una puerta hasta provocar daños.

En ese momento se encontraba dentro de la vivienda el hermano de la denunciante, quien comenzó a gritarle al intruso. Al advertir que la propiedad estaba ocupada, el sospechoso desistió de su accionar y escapó sin alcanzar a sustraer elementos.

La familia indicó que tanto agentes de la GUR como efectivos policiales se presentaron en el lugar. Afortunadamente, ninguno de los episodios dejó personas heridas ni objetos robados, pero sí daños materiales y una profunda sensación de inseguridad entre los moradores.