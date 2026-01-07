Títulos, goles y cambio de equipo: la roldanense Martina Dezotti cerró uno de sus mejores años como futbolista

El final de temporada a mitad de año fue inmejorable para la futbolista roldanense Martina Dezotti. Levantó dos trofeos con la camiseta del Spezia, el club al que había llegado hacía dos temporadas, y comenzó un festejo que duró varios días. Sin embargo, semanas después la estructura se disolvió y todas las jugadoras, incluida ella, quedaron libres. A los pocos días firmó un nuevo contrato, ahora en el Frosinone de la Serie B italiana, y volvió a encontrar su lugar. Tanto es así que se ganó la titularidad apenas llegó y es una de las capitanas.

En medio del brindis de fin de año, contó sus sensaciones tras un 2025 movido. “El balance es positivo. Con Spezia conseguimos todo lo que se podía lograr en un año futbolístico, así que estoy agradecida por esos momentos vividos. Luego cambié de equipo y me siento muy contenta de haber llegado a mi nuevo club”, explicó a El Roldanense. “Me encontré con una sociedad organizada que apuesta por el fútbol femenino tanto como lo hace con el masculino. Tienen muchas ganas de seguir creciendo”, profundizó la deportista local.

Martina se insertó pronto dentro del plantel, y el proceso le resultó mucho mejor de lo esperado. “Me adapté fácilmente porque la sociedad, el cuerpo técnico y las compañeras colaboraron para ello. Ayudó mucho que tuve participación en varios goles del equipo. Estoy muy feliz por eso”, describió desde su hogar cercano a la capital italiana. “La gestión del cambio de equipo fue sencilla. Este club nos abrió las puertas y la primera etapa fue muy positiva”, dijo la jugadora surgida de Sportsman, quien también tuvo pasos por Newell’s y Boca.

Los goles que anotó en su nuevo club y el buen andar del equipo hicieron que concluya uno de sus mejores años desde que comenzó a jugar. “Se consiguieron puntos difíciles gracias al arduo trabajo del equipo y, por suerte, vimos los resultados que queríamos”, argumentó. Y tras los títulos celebrados hace poco meses, junto a la gran actualidad que atraviesa, aseguró que no piensa más allá y solo se enfoca en el día a día: “Mis ilusiones siempre pasan por ganar el próximo partido. Intento mejorar a cada paso sin pensar en el futuro”.