Todo terreno en miniatura: llega a Funes una competencia de automodelismo

Los días 9 y 10 de agosto, la ciudad de Funes será sede de una nueva jornada del Campeonato Interprovincial de Todo Terreno, una competencia que convoca a los fanáticos del automodelismo off road de toda la región.

En esta ocasión el evento reunirá a más de 60 pilotos de distintas categorías, entre ellas: Buggy Pro, Master, Senior, Open, Eco y Truggy, quienes desplegarán todo su talento y precisión sobre el circuito funense, diseñado especialmente para este tipo de pruebas de velocidad y destreza.

Como antesala de la carrera, el viernes 8 de agosto, de 13 a 17 h, la pista estará habilitada para pruebas libres, permitiendo a los competidores realizar ajustes y ensayos técnicos antes de la competencia oficial.

La actividad está abierta a todo público y promete ser una experiencia única tanto para quienes siguen el campeonato como para quienes se acercan por primera vez al mundo del automodelismo. Velocidad, estrategia y adrenalina en miniatura, con un gran despliegue técnico y humano.

La disciplina llegó a Funes para quedarse, ya que el 9, 10, 11 y 12 de octubre más de 120 pilotos disputarán una fecha del campeonato argentino en las categorias: Buggy Pro, Master, Senior, Open, Eco y Truggy.

Para más información: 3413 18-8494