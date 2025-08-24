Últimas vacantes: inscripciones abiertas en el Colegio Raúl Arino de Funes

Elegir una escuela es elegir un proyecto de vida. En el corazón verde de Funes, el Colegio Raúl Arino ofrece un entorno donde aprender, jugar y crecer suceden en un mismo lugar.

“Un entorno único, pensado para la infancia. Entre árboles, aire puro y amplios espacios verdes, las y los estudiantes aprenden a cuidar el ambiente mientras desarrollan hábitos saludables. Somos una comunidad que integra aprendizajes, naturaleza e innovación”, destacaron desde la institución.

Un modelo educativo que inspira

Directivos del colegio explicaron que trabajan con Enseñanza Basada en Proyectos (EBP): cada estudiante investiga, crea, resuelve y comparte. Así fortalecen curiosidad, creatividad y autonomía, habilidades esenciales para el presente y el futuro.

La tranquilidad de tenerlo todo en un mismo lugar

La jornada escolar del Colegio Raúl Arino comprende 8 horas. Por la tarde, se profundiza el trabajo por proyectos con propuestas que amplían el horizonte de cada estudiante:

• Idiomas desde Nivel Inicial. La enseñanza de lenguas es un pilar de nuestra propuesta. Contamos con un convenio con el Instituto Saint Patrick que permite preparar exámenes internacionales dentro del horario escolar.

• Club de deportes. Espacios amplios y seguros para conocer y practicar distintas disciplinas (vóley, hockey, fútbol, handball, gimnasia artística, iniciación deportiva, entre otras), promoviendo el trabajo en equipo y la vida activa.

• Arte, tecnología y recreación integradas. Teatro, danza, música, nuevas tecnologías, taller de streaming y más, articuladas con la EBP para fomentar pensamiento crítico, expresión personal y colaboración.

• Comedor saludable y colación a media mañana.

Todo está incluido en la cuota, sin aranceles diferenciales por estas actividades.

Convocatoria a nuevas familias

Ya están abiertas las inscripciones para Nivel Inicial, Primario y Secundario. Este año el colegio ofrece beneficios especiales para familias que deseen sumarse a la comunidad Arino, facilitando el acceso a una propuesta educativa integral y de calidad.

Conocé más y reservá tu entrevista:

Colegio Raúl Arino – Campus Funes

WhatsApp Inicial y Primaria: 341 200 9500

WhatsApp Secundaria: 341 580 5266

Email Inicial y Primaria: secretariaprimaria@ugr.edu.ar

Email Secundaria: secretariasecundaria@ugr.edu.ar

Web: www.escuelaraularino.edu.ar

Colegio Raúl Arino: el lugar donde tus hijos encuentran todo lo que necesitan para crecer felices.