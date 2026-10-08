Vecinos de TDS 2 y 3 idearon una red de bicisendas para conectar ambos barrios y la presentaron en el Concejo

La vecinal de Tierra de Sueños 2 y 3 presentó esta semana en el Concejo el proyecto “Mi Barrio en Bici”. La iniciativa permitiría conectar ambos barrios con una red de bicisendas.

Consta de cuatro de etapas que se detallan en el documento presentado. La primera es de 820 metros por calle Ibarlucea. La segunda, 490m por la misma traza hasta llegar a Bv. Esperanza. La tercera, en tanto, sería la conexión entre el norte y el sur en TDS3. Y la cuarta, una red completa, recorriendo todo el barrio.

“Con las dos primeras resolvemos el tramo más peligroso, con una inversión accesible y un impacto enorme para cientos de vecinos que usan bici todos los días. Y sientan la base para que, paso a paso, todo el barrio se pueda recorrer en bici”, comunicó la vecinal.