ViajamosConEliseo: proponen destinar una parte de la Tasa Solidaria para que el niño roldanense acceda a su tratamiento en la India

En medio de la campaña solidaria a beneficio de Eliseo, el niño roldanense de casi tres años que nació con Síndrome de West y padece parálisis cerebral, ingresó al Concejo el proyecto para destinar parte de la Tasa Solidaria para colaborar con su tratamiento. La iniciativa fue presentada por los ediles José María Pedretti y Mariano Mateo, del bloque Somos Roldán, e ingreso al cuerpo legislativo como decreto.

“La Tasa Solidaria -que existe desde el año 1993- está apuntada a ser aplicada en casos de extrema necesidad por causas de enfermedad o accidentes”, según figura en el proyecto. “Su creación respondió a la necesidad de establecer mecanismos que permitan amparar a personas de menores o insuficientes recursos que atraviesen graves problemas de salud o situaciones derivadas de accidentes”, amplió el documento.

Los fondos recaudados bajo este concepto serán derivados a los gastos del tratamiento médico de Eliseo, previsto para agosto de 2027 en la ciudad de Bangalore, India. Allí accedería a una alternativa terapéutica de regeneración de células denominada Cytotron, con tres ciclos de 28 días cada uno y un intervalo aproximado de tres meses entre cada etapa.