Viaje relámpago: cuánto sale ir a ver la final del Mundial a Nueva York, con entrada incluida

Tras el pase a la final del mundo, miles de argentinos decidieron romper el chanchito y empezar a ver qué posibilidades hay para estar este domingo en el MetLife Stadium en Nueva York mirando “la última de Leo” en vivo y en directo.

Desde Procopio Turismo armaron en tiempo récord un paquete que incluye una salida a las 03AM del sábado con vuelo chárter directo Buenos Aires- NuevaYork- Buenos Aires con regreso el lunes 20 de julio a u$s18.499 (por persona en base doble).

El paquete incluye los pasajes ida y vuelta, entradas al estadio en categoria 3, dos noches de hotel, traslados desde y hacia el aeropuerto y traslados desde y hacia el estadio. Es decir, todo resuelto para vivir la final sin preocuparse por nada más.

Teniendo en cuenta que el precio de las entradas superan los u$s10.000, la gran parte del valor del paquete se lo lleva el ticket oficial.

En tanto, hay empresas que salieron con ofertas muy premium, como por ejemplo Oliver Jets que ofrecen viajar desde Buenos Aires a Nueva York en un avión privado Bombardier Global 5000, más la entrada (no especifican qué categoría) y los traslados terrestres por u$s35.000. Esta opción no incluye el alojamiento.

Por su parte Aerolíneas Argentinas anunció dos vuelos especiales entre Ezeiza y Nueva York. Ambos servicios serán operados con Airbus A330 y partirán este viernes 17 a las 21:30 y el otro el sábado a las 9hs.

La empresa señaló que estos vuelos forman parte del operativo especial que desplegó durante el Mundial para atender la demanda hacia las sedes donde jugó la Selección. Además, mantendrá dos vuelos diarios a Miami en los días previos a la final, ofreciendo una alternativa adicional para quienes continúen desde allí su viaje hacia Nueva York.

Sin embargo, según dan cuenta quienes quisieron acceder a un ticket, es prácticamente imposible hacerlo ya que se agotaron en pocas horas.