Violenta noche en Funes: disparos, persecución y una oficial herida

Un violento episodio se registró en la noche del jueves en la ciudad de Funes, luego de que dos delincuentes robaran una Renault Kangoo de una empresa de traslados médicos en Rosario y emprendieran la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 horas, cuando la víctima, identificada como Nazareno René D., de 31 años, se encontraba estacionado con el vehículo sobre avenida Arijón al 2700. En ese momento fue abordado por dos hombres, uno de ellos armado, que lo intimidaron y le sustrajeron el rodado junto a sus pertenencias.

Minutos más tarde, el utilitario fue localizado en la localidad de Funes. Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico iniciaron una persecución que culminó en las calles 4D y 5D del barrio Cantegril, donde el vehículo terminó incrustado en una obra en construcción.

Los sospechosos, identificados como Walter Ezequiel N. (32) y Roberto Ernesto C. (31), fueron aprehendidos tras un forcejeo con el personal policial. En medio del procedimiento, una oficial identificada como Florencia H., de 38 años, recibió una herida de arma de fuego en la pierna derecha.

La agente fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde ingresó pasada la medianoche. Allí fue atendida por el personal médico que diagnosticó una lesión con entrada y salida en la zona de la pelvis y el miembro inferior derecho. Tras realizarle estudios complementarios, se determinó que presentaba un hematoma en la pierna y fue dada de alta durante la madrugada.

La policía recuperó el vehículo sustraído y dejó a disposición de la Justicia a los dos imputados, quienes ahora deberán enfrentar cargos por robo calificado, resistencia a la autoridad y lesiones.