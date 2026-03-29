Brouwer impulsa una agenda legislativa centrada en seguridad, responsabilidad social y equidad en Santa Fe

La diputada provincial Beatriz Brouwer continúa consolidando una agenda legislativa enfocada en dar respuestas concretas a problemáticas estructurales de la provincia, con iniciativas que abordan la seguridad, la convivencia social y la distribución equitativa de recursos.

Durante el mes de marzo, la legisladora presentó y promovió una serie de proyectos que reflejan una mirada integral sobre el rol del Estado y la responsabilidad ciudadana.

Entre las iniciativas más relevantes, se destaca el impulso a medidas vinculadas a la seguridad pública, donde Brouwer retomó propuestas orientadas a mejorar las condiciones laborales y organizativas de las fuerzas policiales, promoviendo espacios de representación que permitan canalizar sus demandas y fortalecer el sistema de seguridad.

En paralelo, la diputada avanzó en proyectos vinculados a la responsabilidad social y convivencia, como la iniciativa que establece sanciones a adultos responsables en casos de acoso escolar, buscando involucrar activamente a las familias en la prevención de la violencia y promover una cultura de cuidado y compromiso comunitario.

Asimismo, en materia de seguridad vial y salud pública, presentó propuestas innovadoras como la obligación de que conductores bajo efectos de alcohol o drogas asuman los costos médicos derivados de los accidentes que provoquen, y una reforma para garantizar una distribución más justa de los recursos provenientes de multas de tránsito, fortaleciendo a municipios y comunas.

“Cada proyecto que presentamos tiene un objetivo claro: transformar los problemas reales de los santafesinos en soluciones concretas. Necesitamos un Estado presente, pero también una sociedad comprometida con sus responsabilidades”, expresó Brouwer.

Con esta agenda, la legisladora reafirma su posicionamiento como una voz firme en la defensa del orden, la equidad y la responsabilidad social, pilares fundamentales para construir una provincia más segura y justa.