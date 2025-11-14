Con chapa de campeón: fabrican en Roldán un fogonero tan original que hasta Di María quiso uno

Para contar esta historia, mejor empezar por el final: el campeón del mundo Ángel Di María se vino a vivir a Funes y en sus reuniones familiares y con amigos se destaca un producto fabricado en Roldán: La Fogueta. ¿De qué se trata? Una idea de tres amigos que nació en plena pandemia y que después de cinco años no sólo llega a todo el país sino que desde este mes también a Europa.

No sólo Ángel tiene el suyo sino también otros jugadores de Rosario Central como Alejo Véliz o uno de los youtubers gastronómicos mas conocidos, el Laucha, de Locos x el Asado. Pero la trascendencia que logró La Fogueta en estos años no es casual sino que es producto de muchos esfuerzo que tuvo sus orígenes en un patio de Roldán y que ahora tiene su planta de producción también en la ciudad.

“Corría el año 2020, etapa de pandemia y Matías (Diseñador industrial), Gonzalo (Ingeniero) y Andrés (Contador), como todos, con tiempo disponible para pensar proyectos nuevos desde casa, habíamos encontrado en el espacio del fogón y con el fuego de por medio un lugar de encuentro, de calma, para compartirnos y volver a juntarnos”, contaron a El Roldanense.

Así es como surge la idea de crear un fogonero donde la luz del fuego genere una proyección, un efecto, y nace La Fogueta. A partir de ahí y en el patio de una casa en Roldan con una amoladora, una soldadora, un cuaderno y chapa nace el proceso creativo y de fabricación, de lo que a esta altura ya tenían claro: crear un fogonero distinto, de diseño, y práctico. “Nos propusimos lograr un producto de decoración”, recuerdan con determinación.

“Con la colaboración de Kinty Cereda, un gran Diseñador Industrial rosarino, buscamos nuestra identidad a través de la trama y de los detalles, sabiendo también que no nos podía faltar ningún accesorio de cocina y que estos tenían que ser prácticos para su uso y así fue como generamos parrillas, estacas, cruz central, discos, pinchos de brochette, ganchos, planchas, guantes y por supuesto la funda para proteger”, sumaron.

Con las ventas que iban haciendo seguían apostando al negocio, y fuimos estructurando una familia de fogoneros con varios tamaños y alturas, hasta completar la gama desde el tamaño S y M al L y XL. “Terminado este proceso comenzamos a completar el concepto del Living de Fuego, sumando la Línea Madera con sillas, bancos, mesa circular y barra leñera, creando así una línea para lograr en cualquier casa un nuevo espacio de reunión, donde compartir todo lo que el fuego genera”, comentaron.

A lo largo de todo el proceso fueron creciendo productivamente hasta llegar a tener su propia fábrica en la ciudad de Roldán, “en un barrio con un entorno realmente hermoso, donde soldamos, cortamos, armamos, lijamos, pintamos, almacenamos y despachamos a todo el país nuestros productos de la mano de Lisandro (el flaco) que es quien cuida nuestra calidad en lo más alto”, cuentan.

Hoy ya con Fogueta siendo una marca sólida y reconocida, continúan diseñando nuevos productos de decoración con la identidad que los caracteriza, porque Fogueta ya no es sólo un fogonero.

“También estamos transitando un sueño que ya empieza a ser realidad, conquistar nuevos mercados, logrando en este mes de Noviembre de 2025 producir nuestra primera Fogueta en España y desde ahí llevar un producto bien Argentino a toda Europa. Si!, nos animamos a soñar en grande”, proyectaron.

El e-commerce, un golazo. “Un gran desafío fue desarrollar el canal de venta y la distribución, intentamos de varias maneras, hasta que nos animamos, nos convencimos y aprendimos a hacer ecommerce, los clientes llegaban de todo el país, hay Foguetas en las montañas, el mar, a orillas de lagos y ríos, embelleciendo los paisajes mas lindos de Argentina”, describieron.

El Ángel de Fogueta

La historia de cómo La Fogueta llega a Di María, contada en primera persona: “Sabíamos que estaba pronto a volver con su familia a vivir a Funes, que tiene buen gusto y que le encantan las reuniones, sobre todo compartir en familia. Invadidos por un sentimiento de gratitud por tantas alegrías que nos dio, los tres pensamos en que teníamos que hacer su Fogueta, única, que sea de DM11, la del campeón del mundo. Así diseñamos un calado especial donde la copa, las 3 estrellas, la imagen de un grito de gol inolvidable y la familia, queden grabados a fuego en la piel de ese fogonero. Nos sentimos orgullosos de que Angel Di Maria y familia tengan en su casa su living de fuego Fogueta”, resaltaron.