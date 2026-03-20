Con gusano loco, autos chocadores y tren fantasma, Diverty Park se instala en Roldán

Diverty Park llegó a Roldán. El parque de diversiones itinerante que va llevando diversión a para grandes y chicos a diferentes localidades, abre sus puertas este viernes en la intersección de la Ruta A012 y la 9, en el predio del Super Punto. La entrada es gratuita y hay pasaportes a precios populares para subirse a los juegos.

El parque cuenta con más de 15 atracciones como el tradicional Gusano Loco, Autos Chocadores, el terror en el Tren Fantasma, las naves espaciales del Crazy Dance, Barco Pirata grande y un Barco Vikingo para los mas chiquitos. También cuenta con peloteros, el Jamping Saltarin, Elásticos, y el Surf Americano.

El horario que tendrá será los viernes a partir de las 18hs, sábados, domingos y feriados desde las 17 hs y hasta las 00hs.

La entrada al parque es gratuita, para subirse a las atracciones hay pasaportes con diferentes valores, desde los cinco juegos por $15.000 “para que toda la familia pueda disfrutar”, destacaron desde el Parque y sumaron: “Tenemos nuestro amigo capibara que es también parte del parque que va a estar saludando y sacándose foto con los chicos totalmente gratis”.