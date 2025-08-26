Crimen del gendarme: la Justicia le otorgó la tenencia de la hija de Elorrieta a su hermana

Pasaron tres años del asesinato a Gustavo Elorrieta, y aún la causa no llegó a su juicio, faltan pocos meses para que los involucrados tengan una sentencia definitiva, pero el dolor de su hermana sigue instalado como el día que Gustavo desapareció. El Roldanense dialogó en exclusiva con Sthela Elorrieta y contó como sigue su vida a la espera de la definición.

‘‘El tiempo pasa muy rápido, pero a la vez me da la sensación que estos tres años que pasaron fueron muy lentos porque aún no tengo una resolución por parte de la justicia sobre la condena a los imputados por el asesinato de mi hermano’’, expresó Sthela Elorrieta, hermana del ex gendarme en diálogo con este medio desde Corrientes.

‘‘Lo más importante de este último tiempo que es que me dieron la tenencia definitiva de mi sobrina. Esa resolución se estableció desde el mes de diciembre del año pasado y para mi es algo muy importante. Ella en la actualidad está en la secundaría acá en Corrientes y formando su propia vida, ya con 14 años’’.

Sthela sigue de cerca todo lo que sucede con la causa y está esperando que los involucrados tengan su sentencia. ‘‘La situación de mi sobrino (Alex E.) si bien todo indicaría que su condena sería perpetua, todavía no está del todo confirmado, pero para mi en lo personal es lo que espero que se termine dictando, dado que ya se comprobó que él estaba consiente de sus actos’’.

Días atrás se conoció que de no mediar inconvenientes entre los meses de octubre y diciembre del corriente año se llevaría adelante el juicio y esta situación no es algo que pasa desapercibido por la hermana de la victima. ‘‘Nunca pensé que tardaría tanto, pensé que a los dos años ya habría juicio, lo que me anima es la esperanza de que reciban la condena que se merecen. Es muy angustiante la espera, pero los tiempos de la justicia no son los que quisiéramos’’.

Cabe mencionar que según lo informado por Florencia Delgado, la abogada querellante de la causa, el juicio se dará en el último trimestre del año y según lo confirmado por la hermana de la victima, ella viajará a Rosario, para presenciar el dictamen definitivo.