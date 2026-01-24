Dejó las extensas guardias y le dio vida a Delfina Bags, un emprendimiento con sello familiar que abre en Roldán

Macarena es enfermera desde hace 12 años y trabajaba en un sanatorio de Rosario, con extensas jornadas y traslados diarios. Pero el nacimiento de su hija Delfina llegó como un punto de inflexión en su vida: se dio cuenta que debía priorizar a su familia por sobre su profesión y este año tomó el toro por las astas, decidió renunciar a su trabajo y saltar al mundo del emprendedurismo con @DelfinaBagsok su propio negocio de marroquinería ubicado en Tierra de Sueños 3.

“Todos los días me iba a las seis y media de la mañana y volvía cerca de las cinco de la tarde. Llegó un momento en el que el cansancio y la distancia pesaron mucho y empecé a replantearme mi forma de vida”, relató la emprendedora en diálogo con El Roldanense.

Este comienzo del 2026 le trajo cambios, porque el paso de su hija del jardín maternal al jardín de la escuela implicó una reorganización familiar que aceleró una decisión que ya venía madurando. “Tenía constantemente los reclamos de mi hija sobre mi ausencia y eso me hizo empezar a pensar qué es lo verdaderamente importante”, explicó. A partir de ese escenario, junto a su marido, Diego, comenzaron a pensar una alternativa laboral. “Dejar el trabajo fue una decisión difícil porque amo ser enfermera, pero llegó el momento de priorizar. Prioricé a mi nena para poder estar más tiempo con ella”, señaló Macarena.

El primer paso fue observar el barrio y analizar qué tipo de comercio podía aportar algo distinto. “Empezamos a ver qué había y qué no había. Había comercios de diferentes rubros, pero no un lugar exclusivo de marroquinería y fue así que nació @DelfinaBagsok”, contó. De ese análisis surgió la idea de crear un espacio pensado especialmente para mujeres, con carteras, bolsos y accesorios concentrados en un solo lugar.

La iniciativa tomó forma definitiva cuando encontraron un local cercano a su casa, en Boulevard Tierra de Sueños 2570, local 2, Tierra de Sueños 3. “Encontramos un local a una cuadra y media de casa, y eso para mí era fundamental porque me permite estar y pasar más tiempo con mi hija”, destacó.

El showroom ofrece una amplia variedad de productos que incluyen carteras, bandoleras, billeteras, riñoneras, portacelulares, mochilas y valijas, con propuestas que abarcan desde adolescentes hasta mujeres adultas. “Hay opciones para chicas jóvenes y también para mujeres más grandes. La idea es que todas puedan encontrar algo”, explicó la dueña.

En cuanto a las marcas, el local trabaja con distribuidores nacionales e importados y fabricantes nacionales . “Establecimos contacto con un proveedor nacional, como Cruz de la Rosa, que es una fábrica de cuero y ecocuero, y también contamos con productos de las marcas de Oreiro Love, Amayra y La Chapelle,”, detalló.

La atención estará a cargo de la propia Macarena, con horarios por la mañana de 9 a 12hs y por la tarde desde las 17.30 hasta las 21hs los días de la semana. El sábado será de 9 a 13hs y de 17.30 a 21 horas.. “La idea es que nos conozcan, que vean los productos y que se sientan cómodas”, sostuvo.

La apertura oficial del local será este sábado a las 19 horas. En redes sociales, el emprendimiento puede encontrarse como @DelfinaBagsok . “Esperamos que la gente se acerque, nos conozca y nos acompañe en este nuevo camino”, concluyó Macarena, quien define al proyecto como un verdadero cambio de vida, con la familia como eje central.

Formas de Contacto:

Instagram: @DelfinaBagsok

Facebook:@DelfinaBagsok

Tik Tok: @DelfinaBagsok

Celular: 3412119824