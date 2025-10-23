Di Stefano: “Con Scaglia somos la alternativa al kirchnerismo y a las políticas de Milei”

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR Silvana Di Stefano opinó sobre el proceso electoral que se desarrollará el próximo domingo en todo el país. Para el caso de la provincia de Santa Fe, que elegirá nueve diputados nacionales, expresó la importancia de votar por representantes que “nos defiendan verdaderamente y estén comprometidos con el modelo santafesino de gestión, enfocado en la producción, la obra pública, el trabajo y la transparencia”.

En ese sentido, Di Stefano aseguró que la lista de Provincias Unidas que encabezan Gisela Scaglia, Pablo Farías y Melina Giorgi “es la alternativa al Kirchnerismo y a las propuestas del presidente Milei. Siendo vicegobernadora, Gisela deja ese lugar para ir a representar a Santa Fe al Congreso, porque realmente necesitamos legisladores que defiendan los avances logrados por nuestra provincia en los últimos dos años”, señaló la legisladora de la UCR.

De igual modo, la diputada provincial afirmó que todos los candidatos que integran la nómina de la U “conocen la provincia, la recorren y viven sus diferentes realidades”. Según dijo, “eso los diferencia de otros partidos que responden al centralismo porteño”.

“Nosotros siempre nos dedicamos a la campaña propositiva, sin discursos de odio ni ataques personales. Pero si tenemos que marcar diferencias, debemos decir con claridad que somos la única alternativa que defenderá a Santa Fe, sin intermediarios ni dogmatismo. Y, sobre todo, a diferencia de aquellos que pertenecen al kirchnerismo y a LLA, aunque lo quieran ocultar”, afirmó.

En referencia a Provincias Unidas, la fuerza que en estas elecciones lleva sus representantes en distritos muy importantes del país, mencionó que “se busca replicar a nivel nacional una experiencia política exitosa que los santafesinos demostramos que es posible. Pero también incluye a otras provincias cuyos referentes nos unimos priorizando los puntos en común por sobre las diferencias”, sumó la legisladora.

“Pensamos en una Argentina distinta, con desarrollo productivo, con trabajo y con obra pública que no pare. Ese es el camino para que nuestra provincia siga creciendo y los únicos que representan ese modelo en Santa Fe son los candidatos de la U: Gisela Scaglia, Pablo Farías y Melina Giorgi”.