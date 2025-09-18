Dos pasiones: compró una vinoteca en Roldán y le sumó su experiencia en gastronomía y organización de eventos

Luego de años trabajando en la organización de eventos y servicio de catering, el roldanense Gabriel Pascuarella se animó a una nueva aventura y compró la vinoteca Fortaleza, situada en el ingreso al barrio Tierra de Sueños 2. De esa forma, mezcló ambos rubros, unió su especialidad con el nuevo emprendimiento y cada día aprende algo nuevo. A poco tiempo de haberse hecho cargo del local, realizó diferentes eventos en el negocio y diseñó la primera gran Feria de Vinos, que ya tiene fecha y tarjetas a la venta.

“El negocio en sí tiene seis años. Lo compré hace dos meses con la idea de sumar gastronomía. Como todo, lleva tiempo hacerse visible y mostrar lo que hacemos, pero me gusta mucho el desafío”, contó a El Roldanense, en un alto de la atención diaria del local. “Me dediqué siempre a este rubro, aunque nunca lo había hecho específicamente en vinos. El día a día en la vinoteca es muy bueno porque voy incorporando conocimientos, y la idea es realizar eventos que conecten ambas áreas”, explicó el titular de la vinoteca.

A las catas que realiza cada semana, le sumó la gran feria de vinos que celebrará el próximo 11 de octubre en el playón de estacionamiento del local. “Habrá más de 50 etiquetas de vino, entre ellas muchas reconocidas como Piatelli, Ambrosía, Séptima, Amasado, Foster Lorca, Familia Benegas, Familia Cassone, Final de Boca, Musa Carmín y muchas otras”, describió Gabriel. “Creo que está faltando esta clase de eventos en la ciudad y le puede hacer muy bien a Roldán. Tendrá música en vivo, DJ, tapeo gourmet y sándwich de bondiola”, añadió.

La empresa de catering, mientras tanto, continúa su rumbo de forma paralela. “Organizamos cualquier tipo de eventos, ya sea cumpleaños, casamientos o reuniones empresariales, en el lugar que el cliente desee. También hacemos tablas de picadas y patas de ternera para la cantidad de personas que se necesite”, especificó. “Solo nos tienen que consultar. Nos pueden buscar en la vinoteca para más detalles”, expresó Pascuarella, contento por aunar la experiencia acumulada durante años a un mundo comercial nuevo.

Fortaleza también cuenta con el club de socios. “Es un espacio exclusivo para quienes disfrutan descubrir nuevas etiquetas y compartir lindos momentos. Hay dos tipos de membresía con diferentes opciones”, pronunció Gabriel, quien a la vez mostró su entusiasmo por la posibilidad de emprender en la ciudad. “Lo tenía pendiente y siempre me gustó la idea de tener una vinoteca. Se dio la oportunidad porque tengo una relación de amistad con la chica que me vendió el local y no lo dudé. Me gustan estos desafíos y me gusta Roldán para llevarlo adelante”,afirmó.

Interesados en comprar las tarjetas para la feria de vinos, comunicarse al 3417195548 o 3413349224