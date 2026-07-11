El boxeador Roldanense Felipe Balbi representará a Santa Fe en un torneo nacional amateur

El boxeador Felipe Balbi será parte de un importante certamen nacional amateur que se desarrollará del 16 al 22 de julio en Villa Gobernador Gálvez. La competencia reunirá a deportistas de todas las provincias del país, en diferentes categorías mayores.

Balbi integrará la Selección de Santa Fe y será el único representante provincial en la categoría de 52 kilos, un dato que marca la importancia de su participación en el torneo.

Según explicó el propio deportista, el próximo 16 de julio se realizará el sorteo oficial, instancia en la que se conocerá la cantidad de rivales, las provincias participantes en su categoría y el cronograma de peleas.

Si bien durante todos los días habrá actividad debido a la gran cantidad de categorías y pesos en competencia, Balbi recién sabrá el día del sorteo cuántos combates deberá afrontar y en qué fechas subirá al ring.