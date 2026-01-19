El tenis roldanense desembarca en Rosario: CECA suma un punto estratégico frente al río Paraná

El mapa del tenis profesional en la región suma un nuevo punto estratégico. El Centro de Entrenamiento Cristian Amsler (CECA Tenis), con una trayectoria de más de 25 años formando talentos en Roldán, anunció oficialmente su llegada a Rosario.

La nueva sede funcionará en el Complejo de Tenis APUR, una ubicación privilegiada frente al río Paraná, combinando infraestructura de primer nivel con la mística de uno de los semilleros más importantes de la provincia.

La mudanza de la metodología CECA a Rosario no es una apuesta menor. El centro viene de un 2025 histórico, consagrándose campeón del Torneo Interclubes de Primera División de la Federación Santafesina de Tenis.

Lo que distingue a CECA Tenis es su enfoque interdisciplinario. El equipo no solo cuenta con entrenadores de tenis, sino que integra preparación física específica, psicología deportiva y nutrición. Esta estructura es la que ahora se traslada a la sub-sede APUR, orientada exclusivamente a jugadores de Competición y Alto Rendimiento.

«La idea es facilitar el desembarco en Rosario para que el jugador de competición tenga un espacio de elite a minutos del centro, con un entorno natural frente al río que es ideal para el enfoque deportivo», explicaron desde la dirección del centro.

Para garantizar la calidad del entrenamiento, el desembarco comenzará con una etapa de captación. Los jugadores interesados deberán pasar por un proceso de testeos técnicos y tácticos, evaluación de la condición física y entrevistas de objetivos para delinear un plan de carrera acorde a las metas de cada deportista (circuito profesional, inserción en el tenis universitario de EE.UU., o alta competencia nacional).

Fuente: Rosario 3