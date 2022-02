Es roldanense, admira a Mascherano y firmó su primer contrato profesional en Rosario Central

El pasado viernes por la tarde, Rosario Central publicó en sus redes sociales la noticia de que dos jugadores juveniles del club habían firmado su primer contrato profesional. Uno de ellos es Kevin Ortíz, roldanense de 21 años que juega de mediocampista central y cuya firma lo une a la institución auriazul hasta diciembre de este año, como mínimo. Llegó al club en 2019 y jugó varios partidos en Reserva, categoría a la que subió por medio de Cristian “Kily” González. Hoy, mantiene un trato fluido con el DT del plantel profesional.

“Sentí una satisfacción terrible. Después de tanto esfuerzo y dedicación, pude cumplir mi sueño y voy a poder ayudar a mi familia. Ellos me felicitaron, estaban todos contentos y muy orgullosos porque saben todo lo que pasé para llegar a esto” dijo Kevin a El Roldanense, sobre las primeras sensaciones tras estampar su firma. “No es nada fácil, pero hoy me llena verles las caras de felicidad a cada uno de ellos. Se dejan muchas cosas de lado. Hay gente que te quiere tirar abajo y vive diciendo cosas feas, pero te acostumbras a vivir con eso y te haces fuerte para salir adelante”, expresó.

El fútbol es una forma de vida para Kevin, quien comenzó a jugar desde que era chiquito, hace más de 17 años. “Arranqué a jugar a los 4 años en el club San Lorenzo. Hice todas las infantiles ahí y, durante 2011 y 2012, jugaba acá en San Lorenzo y en Matienzo de Pujato”, recordó sobre sus primeros pasos. Luego se calzó la camiseta de El Porvenir de San Jerónimo y jugó allí en categorías juveniles durante dos años. Volvió a la ciudad y estuvo un tiempo en Sportsman, hasta que regresó a El Porvenir, donde actuó en la Reserva y hasta debutó en Primera División a los 17 años.

Fue en 2019 que tuvo la oportunidad de pasar a Central, y no la desaprovechó. A fines de ese año, “Kily” González lo subió a jugar a Reserva. Con el ídolo canalla, Ortiz intercambia palabras seguido. “Me habla mucho, me aconseja y me da indicaciones todo el tiempo”, admite. Y rememora: “En 2020 me llamó para hacer la pretemporada de Reserva y me hizo debutar en esa categoría. Después, pasó todo esto de la pandemia y, lamentablemente, no pudimos entrenar ni jugar más”. Hoy, aguarda por la misma chance en el primer equipo.

Como volante central, Kevin tiene claro quiénes son sus modelos a seguir para el puesto. “Me gustan los jugadores que tienen mi estilo de juego aguerrido y metedor, por eso mi mayor referente y un ídolo que tengo es Javier Mascherano”, describe. Y en vías de insertarse en el plantel, con el objetivo de hacer su debut profesional, se ilusiona. “Mi mayor sueño y creo que el de todos, es poder jugar en la Selección Argentina y defender esos colores, sin dudas”, aseguró.