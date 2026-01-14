Juegos, actividades y nuevos vínculos: la comuna de San Jerónimo dio inicio a la colonia para adultos mayores

La localidad de San Jerónimo dio por iniciado un año más de la colonia para adultos mayores.

Con 35 inscriptos, un grupo de profesionales a cargo, y en las instalaciones del Club Atlético San Jerónimo, comenzaron las actividades destinadas a la diversión y el entretenimiento, sin dejar de aprender y disfrutar entre amigos.

«Libre y gratuita, este año vivimos la tercera temporada de este espacio que brinda a los adultos mayores la posibilidad de disfrutar el verano de manera distinta, siempre con el objetivo de mejorar su calidad de vida», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Entre las actividades que van a poder realizar se encuentran ejercicios en la pileta para aprender a nadar entre juegos y, fuera del agua, la posibilidad de generar nuevos vínculos a través de charlas y mucha diversión.

«Bajo el nombre de ‘Actitud Verano’, este verano, gestionado desde el Área de Desarrollo social de la comuna ante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, este programa provincial se complementa con la colonia que venimos organizando desde el 2024, y que tiene como objetivo crear un espacio para el ejercicio físico, diversión y sociabilización de las personas mayores», concluyó Olmos.