El básquet de Roldán se prepara para vivir una jornada decisiva este sábado 28 de noviembre. El Club Sportiva Social Roldán enfrentará al Club Náutico Sportivo Avellaneda en la gran final del campeonato U15 de la Asociación Rosarina de Básquetbol.

En las últimas horas se confirmó una modificación en el formato de definición del certamen. Tras la baja de Paganini Alumni, quedó sin efecto el triangular final que estaba previsto inicialmente, por lo que ambos equipos disputarán directamente el encuentro por el título.

Luego de una destacada campaña que le permitió finalizar en lo más alto de la tabla general, el conjunto roldanense mantiene la ventaja deportiva de disputar la instancia decisiva en condición de local.

El encuentro se desarrollará a partir de las 13 horas en las instalaciones de Sportiva, ubicadas en bulevar Pellegrini 957.