Otra vez: un chófer de Uber se desvió de su recorrido y llevó a Funes a una nena de 13 años

Un chófer de UBER fue demorado el martes por la noche luego de desviar su recorrido y llevar a una nena de 13 años a Funes, cuando estaba contratado para trasladarla a su casa en la zona oeste de Rosario. Es la segunda vez en menos de un mes que de registra un suceso de estas características, la anterior había ocurrido un hecho muy similar y al conductor lo habían detenido en Roldán.

La madre de la menor había solicitado el auto para que retirara a su hija en el club Los Caranchos. Luego, a través del GPS, observó que el automóvil había tomado la autopista Rosario – Córdoba. Al advertir el desvío, se comunicó con el 911. El estado de alerta aumentó cuando vio que el chófer no contestaba sus mensajes.

Tras una larga demora, el auto finalmente retomó el camino que debía hacer y llegó a destino, la casa de la joven en Fisherton. Allí, se constató que la chica gozaba de buena salud, en tanto que quien conducía el auto fue demorado por las autoridades policiales.

La fiscal Andrea Vega tomó la decisión de secuestrar el celular y el Fiat Uno del trabajador de la plataforma de viajes, para esclarecer lo sucedido.