Para que parezca un billar: Sportsman comenzó el año realizando obras en su cancha principal

Los trabajos llaman la atención de cualquier vecino que circula por los alrededores de Sportsman. La comisión directiva del club aprovechó este tiempo sin competencia para encarar una obra que hacía rato tenía en mente, por lo que se dedicó de lleno a desmontar el viejo césped y remozar el campo de juego en su cancha principal.

“Es algo que estábamos necesitando realizar desde hace bastante tiempo. Nunca se podía dar, pero este año por suerte logramos llevarlo a cabo”, contó Melina Bouvier, secretaria del club, a El Roldanense. Si bien en la primera semana del año se veían montañas de tierra sobre la cancha, ahora mismo se observa su distribución a lo largo y a lo ancho.

El abovedado y sembrado del nuevo césped es realizado por Gustavo Martín, padre de un jugador de juveniles, y su equipo de trabajo. La intención de los directivos es tener la cancha en óptimas condiciones para la próxima liga Cañadense: “Si Dios quiere, la obra va a estar terminada para mediados de febrero y el comienzo del torneo”.