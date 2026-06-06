Parque inmenso y un antiguo casco de estancia: la familia roldanense que diseñó un moderno espacio para eventos cerca de la ciudad

Doce años atrás, a mediados de 2014, una familia roldanense emprendió un ambicioso proyecto en un casco de estancia ubicado en Soldini, a solo 30 kilómetros de distancia de la ciudad. Renovaron la iniciativa que habían ideado a fines de los ‘90 y crearon un moderno espacio para la realización de eventos. Aquel sitio que fuera diseñado por Carlos Thays, célebre arquitecto y paisajista francés que se radicó en Argentina y hasta delineó el parque Independencia, se transformó en la Estancia Loma Verde, un lugar accesible que recibe eventos variados.

“Es un casco de estancia de más de 200 años. Tenemos 16 hectáreas, ocho son de parque, y hay una variedad de árboles muy grande. Creamos un espacio familiar donde apuntamos a que la gente se relaje y disfrute de un momento de conexión para con el otro”, describió Rocío, dueña del negocio, a El Roldanense. “Nos dedicamos sobre todo a los eventos privados, bodas, cumpleaños, jornadas corporativas, y más. Siempre decimos que el único limitante del salón es la imaginación, ya que en nuestro espacio, al ser grande, todo es posible”, afirmó.

La estancia cuenta con un espacio cerrado para 180 personas, junto a una pista de baile abierta y techada para diferentes eventos. Luego, predomina el verde, con una inmensa área de parque que es utilizada libremente por los visitantes para recorrer y dar el uso que gusten dependiendo la jornada. “Tenemos muchas propuestas para nuestros clientes, desde los días de campo que, justamente, son abiertos a quienes gusten conocernos para pasar el día y desconectar. Nos ajustamos a las necesidades de los clientes”, señaló.

El día de campo es, precisamente, una de las grandes atracciones. “Es de 11 a 18 horas para que puedan disfrutar del día, e incluye desde el almuerzo hasta la merienda. Hay tabla de fiambres de campo, empanadas criollas, asado con papas y ensaladas a repetir, flan casero con crema y dulce, y merienda con pastelitos y tortas fritas”, contó Rocío. Se trabaja con reserva previa y lo único que no está incluido es la bebida, que se adquiere en el lugar. “Los tiempos los maneja el cliente, puede pasear entre cada etapa del día y aprovechar para caminar”, añadió.

Estancia Loma Verde marcó su primer paso como familia emprendedora. Más acá en el tiempo llegaría la inauguración del restó-bar Berna, en Tierra de Sueños 2. “Hoy en día lo maneja nuestra hija mayor, Sol, aunque siempre lo trabajamos como equipo. Tenemos clientes de todos los alrededores y más. Vienen personas de Roldán, Rosario, Casilda, Funes, San Nicolás, San Lorenzo y otras localidades aledañas”, pronunció. “Es el pilar que nos permite expandirnos. Para nosotros, este espacio es un orgullo”, aseguró.

Para reservas previas y más info, contactar con Sol al3413631005 o escribir a la cuenta de Instagram haciendo click aquí.