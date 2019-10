Por segundo año consecutivo, Roldán volverá a ser sede del Pre Cosquín

Roldán volverá a ser sede por segundo año consecutivo de un nuevo Pre Cosquín, el concurso donde bailarines y cantantes miden sus talentos y son evaluados por un jurado de primer nivel para luego poder tener un lugar en el escenario del Atahualpa Yupanqui.

El Festival se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de noviembre en un importante escenario que se instalará en el playón del Parque del Bicentenario. El público podrá asistir de manera gratuita durante los tres días del evento a disfrutar de los diferentes artistas que se presentarán.

“Estuvimos discutiendo varios meses sobre si hacerlo o no porque la situación económica no es la mejor y eso es sabido por todos. Pero finalmente el intendente decidió que no podía dejar a la ciudad sin ese evento de gran importancia para la cultura popular”, contó a El Roldanense el secretario de Cultura local , Facundo Alejandro.

Vale recordar que el año pasado en su primera edición, ganadores de la sede local lograron meterse entre los finalistas, un hecho que colmó de satisfacción a los organizadores.

Para los interesados en subirse a escena ya pueden inscribirse a través de la página Pre Cosquin Oficial Roldan Santa Fe o al mail: precosquinoficialroldan@gmail.com.