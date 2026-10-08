Roldán: detuvieron a los dos hombres que habían intentado robar dos veces en una casa de barrio Arrabal

Personal del Comando Radioeléctrico detuvo a los dos jóvenes que habrían intentado ingresar en dos oportunidades a una casa de barrio Arrabal. El operativo tuvo lugar en horas de la madrugada del jueves, por calle Liniers al 600.

En un principio, la Central de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de los hombres en “actitud sospechosa”. Arribados al lugar, los efectivos se comunicaron con la Central de Monitoreo, desde donde les confirmaron que los mismos estarían sindicados por un hecho de violación de domicilio con tentativa de robo.

El Comando procedió a su aprehensión y trasladó a ambos a la Comisaría Sexta de la ciudad.