Roldán: joven motociclista sufrió heridas graves tras un choque y fue derivada a Rosario

Una joven de 20 años resultó con lesiones de consideración luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la ciudad de Roldán. El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 19:35 en la intersección de San Juan y Almirante Brown.

De acuerdo con la información brindada por la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe, en el siniestro estuvieron involucrados un Peugeot 208, conducido por un hombre de 29 años, y una motocicleta Motomel, en la que circulaba la joven.

Tras el impacto, la motociclista fue asistida y trasladada al Samco local. Sin embargo, el médico de guardia informó que presentaba un foco neurológico, por lo que se dispuso su derivación de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Rosario.

En tanto, el conductor del automóvil fue aprehendido de manera preventiva. Ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados a la Comisaría 6ª de Roldán, donde se realizaron las actuaciones de rigor bajo la calificación legal correspondiente, con intervención de la Fiscalía de turno.