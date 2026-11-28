Con más de 14 talleres comunales, la localidad de San Jerónimo cuenta con una variada oferta de actividades educativas y lúdicas para los vecinos.

«Vivimos el cierre de los Talleres Comunales 2026 en el Salón Marta Weihmuller, donde cada espacio mostró todo el camino recorrido durante estos meses. Más allá de lo que se aprende, lo más valioso es lo que se comparte: el encuentro entre vecinos, las charlas, el compañerismo y las ganas de seguir creciendo juntos», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Música, baile, muestras de la producción realizada durante el año, anécdotas y mucha diversión en una jornada donde los vecinos de la localidad se acercaron a conocer lo logrado durante todo el año.

Quienes se sumaron pudieron conocer los 14 talleres donde más de 200 vecinos participaron durante el año de Pintura, Artística, Porcelana fría, Robótica, Tercer tiempo, Italiano, Giros, Psicomotricidad, Aeróbico, Cumbia cruzada, Folclore, Samba, ritmos, Adultos mayores y Lenguaje de señas.

Desde la comuna agradecieron a cada profesor por su dedicación y paciencia, a quienes se animaron a participar y hacer de cada taller un lugar vivo, y a todas las familias que acompañaron la muestra.