San Jerónimo: empezó la obra histórica de cloacas con una inversión superior a los $2000M

San Jerónimo comenzó con la obra que permitirá que el total de los vecinos pueda acceder al fundamental servicio de cloacas.

«Junto al gobierno provincial estamos comenzando esta obra histórica para la localidad, una inversión superior a los 2500 millones de pesos, un servicio fundamental para nuestro pueblo y un paso más para seguir haciendo de San Jerónimo Sud el mejor lugar para vivir», comentó la vicepresidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Con dos frentes de trabajo y un plazo de obra estimado en 12 meses, las cloacas pasarán de cubrir el 20% de la localidad al 100% de la misma.

La gestión comunal encabezada por Olmos tomó la decisión de que la comuna, junto a la provincia, afrontará todos los costos de la obra, y a diferencia de lo que ocurrió con la primera etapa construida en 2016/2017, en esta oportunidad ninguna parte del costo de la obra se le trasladará a los frentistas.

Una obra millonaria que permitirá que la localidad que está a 35 kilómetros de Rosario cuente con todos los servicios para los vecinos.

San Jerónimo suma nuevas plantas para el arbolado público

La localidad vecina a Roldán continúa con las actividades vinculadas al día del árbol y, dentro de los programas que se vienen llevando adelante para cuidado del ambiente y mejora de la calidad de vida, se está avanzando con la plantación de nuevos árboles en la vía pública, en el marco de la campaña “Vos lo cuidas, nosotros lo plantamos”, iniciada el pasado mes de abril.

«En una primera etapa, la campaña consistió en invitar a los vecinos a que soliciten árboles para agregar frente a sus propiedades, siempre con el compromiso de cuidar de los mismos. Fueron mas de 30 quienes se acercaron a la comuna, y hoy estamos avanzando con la plantación frente a sus viviendas», contó Ana Belén Olmos.

Desde la comuna informaron que en el transcurso de la semana se estará terminando con la plantación de 37 nuevos árboles, dentro de los cuales se encuentran crespón, fresno, lapacho, tilo y liquidámbar.

Esta acción se suma a la actividad realizada junto a los alumnos de Escuela N° 6053 Domingo Faustino Sarmiento, con el fin de promover el cuidado del ambiente en el marco de la conmemoración del día del árbol.