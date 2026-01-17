Tenis de primer nivel en la ciudad: traen a Roldán un torneo que reparte casi dos mil dólares y te lleva a Francia

Durante los primeros dias de marzo (del domingo 8 al miércoles 11) , Roldán será sede de la Copa Cóndor, un certamen tenístico de primer nivel que, a la vez, significa una gran oportunidad para jugadores de la zona. El torneo será de categoría libre, se jugará en las canchas del predio Schwank Tennis & Pádel Center y tendrá un cuadro de 48 jugadores. Los dos finalistas viajarán a Francia para seguir soñando con hacer carrera en el polvo de ladrillo.

El torneo se realizará de forma conjunta entre la academia local de Eduardo Schwank y la agencia Condor Tennis Coaching, especializada en organizar giras de tenis en tierras francesas. El ganador se llevará mil dólares e irá cuatro semanas a Francia con todo pago, en lo que refiere al acompañamiento de los organizadores. El subcampeón, en tanto, ganará u$d500 y dos semanas en lares parisinos. Los otros dos semifinalistas, además, se llevarán u$d150 cada uno.

“Hay muchos chicos que no llegan a ser profesionales y se van a Francia para jugar torneos por dinero. Allá hay muchos campeonatos de este tipo y ellos pueden vivir de eso”, contó Eduardo en diálogo con El Roldanense. “Este torneo es organizado por alguien que todos los años lleva a los tenistas a disputar esas competiciones. En los primeros meses deben estar acompañados por quienes conocen el sistema. No es algo tan fácil, hay que sacar una licencia y realizar otros trámites”, detalló.

Habrá premios sorpresa para todos los jugadores y ya está abierta la inscripción para ser parte del torneo, con el próximo 25 de febrero como fecha límite y un valor de $55.000 por jugador. Para anotarse, es necesario contactar a los siguientes números: 3413394190 (Mariano Cassan) y 3412826909 (Ayrton Marcos). De esta manera, la ciudad se prepara para recibir nuevamente tenis de primer nivel en el comienzo del calendario tenístico.