Un banco de pelucas provincial: buscan replicar en todo Santa Fe la idea nacida en San Lorenzo

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Santa Fe busca crear el Banco Provincial de Pelucas Oncológicas, con el fin de que las personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer puedan acceder gratuitamente a una prótesis capilar y a la contención necesaria para afrontar las consecuencias físicas y emocionales de la enfermedad. Se trata de la iniciativa del senador Armando Traferri, que propone conformar una Red Provincial, con presencia en cada departamento de la provincia.

De esta manera, afirma el legislador sanlorencino, se garantizará la descentralización del servicio, acercando la ayuda a más pacientes y evitando desigualdades territoriales. Además, el proyecto contempla campañas de donación de cabello natural, capacitación para la confección y el mantenimiento de pelucas, y la articulación con efectores de salud pública y asociaciones civiles.

Un ejemplo inspirador de este modelo es la experiencia de la ONG Valientes por la Vida, que desde 2019 funciona en San Lorenzo con el primer banco de pelucas de la región. Allí, gracias al esfuerzo de voluntarios, peluqueros solidarios y el apoyo institucional de la Casa del Senado, se confeccionan y entregan pelucas oncológicas de manera gratuita a quienes no pueden afrontar el alto costo de adquirirlas en el mercado.

“El trabajo de Valientes por la Vida demuestra que recuperar la imagen personal después de la quimioterapia no es un detalle estético, sino una ayuda concreta para mejorar la autoestima, ganar seguridad y atravesar el proceso con mayor fortaleza. Nuestro proyecto busca multiplicar esta experiencia en toda la provincia”, señaló Traferri.

El Banco Provincial de Pelucas Oncológicas apunta así a consolidar un derecho de acceso igualitario para todos los pacientes, fortaleciendo la salud integral y brindando una respuesta solidaria que trasciende lo sanitario, alcanzando también lo emocional y social.